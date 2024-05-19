السوداني لهيئة النزاهة:هل يتعرض المستثمرون الأجانب في العراق إلى الابتزاز؟؟؟!!!

السوداني لهيئة النزاهة:هل يتعرض المستثمرون الأجانب في العراق إلى الابتزاز؟؟؟!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، هيئة النزاهة، بالتحقيق الفوري في ادعاءات السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانا هومان، بتعرض مستثمرين ألمان إلى الابتزاز في العراق.وكانت هومان قد صرّحت خلال مقابلة تلفزيونية بُثّت الأسبوع الماضي، بأن مستثمرين ألمان تعرضوا إلى الابتزاز في العراق، لكنها أكدت أنهم رفضوا دفع “أتاوات”.وقالت أيضاً إن “هذا الأمر غير قانوني، ولو كانوا قبلوا بذلك لمثلوا أمام القضاء في بلدنا”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل

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