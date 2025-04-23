السوداني لوزير الخارجية الفرنسي :مشاركة شيعة سوريا ضرورة لأمنها

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البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل
بوتين يعلن عن انفتاح بلاده لمحادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة (1.3) مليار دولار على مدار ثلاث سنوات
اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني
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الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
اليوم..أربع مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
نادي الجزيرة ينفي تولي (الحسين عموتة) تدريب المنتخب العراقي
إنطلاقة قوية للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة
وزير الخارجية الفرنسي: العراق القوي المستقل عن إيران يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة
الشعب الجزائري يطالب رئيسه بعدم الذهاب للعراق لأنه تحت الحكم الإيراني
الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
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