السوداني: نحن في خدمة المصالح البريطانية

السوداني: نحن في خدمة المصالح البريطانية
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق لديه العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام الشركات العالمية.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن”، لافتا الى أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وآليات العمل على توثيقها وتوسعتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين”.وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، أن “العراق لديه العديد من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام الشركات العالمية”، مرحباً بـ”مشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات؛ الطاقة، والصناعة، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية”.واضاف البيان أن السوداني “تطرق خلال اللقاء، إلى أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة، وما يتسبب به العدوان في غزّة من زعزعة للأمن وتهديد بانتشار الصراع، مجدداً الإشارة إلى ضرورة أن تتحمل القوى الدولية والمنظمات العالمية مسؤولياتها في وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني الصامد”.

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