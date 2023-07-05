السوداني نزولا لطلب الحشد الشعبي تم احتساب خدمة فعلية لمن قاتل مع الحشد من منتسبي الدفاع والداخلية من المتقاعدين

السوداني نزولا لطلب الحشد الشعبي تم احتساب خدمة فعلية لمن قاتل مع الحشد من منتسبي الدفاع والداخلية من المتقاعدين
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يوافق على احتساب خدمة الضباط والمراتب المتقاعدين من وزارتي الدفاع والداخلية ممن لبوا نداء خامئني والسيستاني عندما أفتى  الاخير بالجهاد الكفائي في التصدي لتنظيم داعش  بغية تشكيل الحشد الشعبي بعد اجتياحه مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في صيف العام 2014.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “حصلت موافقة السوداني على احتساب خدمة الضباط والمراتب المتقاعدين من وزارتي الدفاع والداخلية ممن لبوا نداء المرجعية و تطوعوا في الهيئة للمدة من 13/6/2014 حتى 2017 خدمة فعلية لإضافتها إلى خدمتهم السابقة وإعادة احتساب رواتبهم تكريما لجهادهم وتضحياتهم الوطنية”.وأضاف البيان “سوف تصدر الدائرة الإدارية والمالية في الهيئة تعليمات لاحقة تنظم آلية ذلك”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *