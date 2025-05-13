السوداني وأبو الغيط يبحثان آليات تعزيز التعاون العربي

السوداني وأبو الغيط يبحثان آليات تعزيز التعاون العربي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وجرى، خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد السبت المقبل، والسعي لأن تكون القمة مميزة وناجحة بشكل يعكس مكانة العراق العربية والإقليمية وتساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.وأكد اللقاء أهمية القمة التي تنعقد في مرحلة حساسة من مراحل الأحداث والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم العربي، والدور البارز للعراق في وضع الحلول الجارية وتقديم المبادرات العملية التي تعالج القضايا المعاصرة.وشدد على ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية ومؤسساتها، في مختلف جوانب التعاون العربية والشراكة في التصدي للمشاكل الاقتصادية والبيئية والتنموية، وكذلك في مجال التعاون الأمني المشترك بين الدول العربية.

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