السوداني والبارزاني يؤكدان على استكمال الاستحقاقات القادمة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مؤكدا على أهمية تعاون جميع القوى الوطنية لتحقيق التنمية والإعمار والإصلاح الاقتصادي، وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك على هامش مشاركة السوداني في ملتقى السلام والأمن في الشرق الأوسط/ MEPS 2025، الذي تعقده الجامعة الأمريكية بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق”.وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد تبادل التهاني، بمناسبة نجاح الانتخابات، وإتمام الاستحقاق الدستوري، بمشاركة شعبية واسعة، عكست حجم الثقة التي يوليها الناخبون في النظام السياسي والديمقراطي”.وأشار الى أنه “جرى التأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى الوطنية، من أجل استكمال الاستحقاقات القادمة في ضوء نتائج الانتخابات، والمُضي في نهج الإعمار والتنمية والإصلاح الاقتصادي، لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق متطلباتهم المعيشية والخدمية في كل أنحاء العراق”.وتابع البيان، أنه “حضر اللقاء أعضاء ائتلاف الإعمار والتنمية كل من؛ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وبهاء الأعرجي، وقصي محبوبة وحازم وطن”

