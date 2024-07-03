السوداني والبارزاني يؤكدان على سيادة العراق وأمنه

السوداني والبارزاني يؤكدان على سيادة العراق وأمنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إجراء حوار بنّاء وهادف لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي أكد أن رئيس الوزراء يقود الدولة بنوايا أوصلت الجميع لهذا الوضع المريح.وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ان “زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مهمة إلى بغداد”، مبينا انه “تم إجراء حوار بنّاء وهادف لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية”. وأضاف، “قطعنا شوطاً مهماً في بناء الثقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة”، مشيرا الى ان “الأوضاع الإقليمية وتطوراتها كانت حاضرة في اللقاء”. ولفت إلى انه “تم التأكيد على سيادة وأمن العراق وأن يكون بعيداً عن ساحة الصراع والحفاظ على مواقفه تجاه القضايا العادلة”. من جانبه اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء، موضحا ان “زيارتي إلى بغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.وأكد بالقول، “حوارنا بناءً فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة”، لافتا الى ان “رئيس الوزراء يقود دولة بنوايا أوصلتنا لهذا الوضع المريح”.

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