السوداني والسفير التركي يبحثان الوضع السوري واستقرارها

أمريكا تطلب من أوكرانيا التنازل عن منطقة دونباس لروسيا مقابل ضمانات أمنية
صحيفة: الجيش الأمريكي استكمل استعداداته لتوجيه ضربة عسكرية لإيران الإرهاب
ويتكوف وكوشنر يبحثان مع نتانياهو الوضع في غزة والتوتر مع إيران
واشنطن تطلب من روما الانضمام الى القوة الدولية في غزة
قوات “قسد” الانفصالية تغرق الاتفاق وتستهدف الجيش السوري بطائرات مسيرة
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
خبير اقتصادي: استمرار تهريب الدولار إلى إيران والفشل والفساد الحكومي وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار
مرصد حقوقي: العراق “مخزن للنفايات الغازية”
مصدر حكومي:التيار الصدري مشارك في كل الحكومات ولديه أكثر من 2000 مدير عام ودرجة خاصة والغزي سيبقى في منصبه
ائتلاف السوداني:الأصوات الانتخابية التي حصلنا عليها حولناها إلى المالكي ليكون رئيسا للحكومة ولتمرير قانون الحشد الشعبي
ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية تدعو الى إعلان الحرب ضد أمريكا وإسرائيل للدفاع عن إيران!
