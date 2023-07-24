السوداني والعامري:لن نسمح لأمريكا تهديد المصالح الإيرانية

السوداني والعامري:لن نسمح لأمريكا تهديد المصالح الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث الضمير الأيراني زعيم تحالف الفتح هادي العامري والقيادي في حزب الدعوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، سبل تحقيق المصالح الايرانية في العراق والمنطقة.وذكر مكتب العامري في بيان ، ان الاخير “التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبينا أن “اللقاء تناول مواصلة الدعم الحكومي لإيران وحماية مصالحها .وناقش اللقاء ” عدم إخضاع حكومة السوداني للضغوطات الأمريكية بشأن عدم مواصلة دعم إيران ماليا واقتصاديا من قبل الحكومة الإطارية .

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