السوداني والمشهداني:الحكومة والبرلمان” معاً لحماية نظام المحاصصة”

السوداني والمشهداني:الحكومة والبرلمان” معاً لحماية نظام المحاصصة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في إطار مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم جهود الحكومة في حماية النظام السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء تطرق أيضاً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاستمرار في الدفاع عن إيران ، مع التأكيد على ضرورة اصطفاف جميع القوى السياسية لدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية”.وأشار البيان إلى أن “اللقاء بحث التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر خلال شهر تشرين الثاني المقبل، لضمان فوز قائمة محمد السوداني .

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