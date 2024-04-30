السوداني والمندلاوي يؤكدان على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

السوداني والمندلاوي يؤكدان على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لبحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب.واتفق المندلاوي والسوداني على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، مؤكدين على اهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد.

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