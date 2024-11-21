السوداني وبوتين يؤكدان على استقرار أسعار النفط والغاز

السوداني وبوتين يؤكدان على استقرار أسعار النفط والغاز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مبيناً أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين”.وأضاف أن “الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم”.وتابع أن “الاتصال الهاتفي تطرق إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة أوبك، ومجموعة أوبك بلس، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *