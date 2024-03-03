السوداني وحمودي: إيران تجمعنا

السوداني وحمودي: إيران تجمعنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي، ضرورة حسم ملف المحافظات وتفعيل دور البرلمان. وذكر بيان لمكتب حمودي ، أن رئيس المجلس الأعلى ، استقبل محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبحثا تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية. وخلال اللقاء، اكد الطرفان ضرورة حسم ملف المحافظات ومجالسها المحلية من أجل الشروع ببرنامج اعمار وخدمات تكاملي مع الحكومة الاتحادية للنهوض بواقعها، وتنمية الفرص الاستثمارية فيها بما يعزز نشاطها الاقتصادي، وبحثا واقع العمل البرلماني وضرورة تفعيله وحسم موضوع انتخاب رئيس البرلمان.

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