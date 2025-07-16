السوداني وطالباني يبحثان أزمة رواتب الإقليم

السوداني وطالباني يبحثان أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان العراق ورواتب موظفيه.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أمس الثلاثاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات والقضايا الوطنية، ومناقشة ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان العراق ورواتب موظفيه، وأهمية التنسيق والعمل على حل الملفات المشتركة، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”. وأضاف، “كما شهد اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وضرورة أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات احزاب العملية السياسية، من خلال اختيار ممثليه بمجلس النواب.”

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