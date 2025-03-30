السوداني وعلاوي يؤكدان على المحاصصة في توزيع المناصب

السوداني وعلاوي يؤكدان على المحاصصة في توزيع المناصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حيث شهد اللقاء البحث في تعزيز مصالح الأحزاب وتوزيع المناصب، وذكر بيان للمكتب الاعلامي : ان اللقاء تناول بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تنسيق الجهود؛ من أجل دعم كل الخطوات التي تسهم في تعزيز أمن العراق وضمان استقراره.

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