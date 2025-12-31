السوداني يؤكد على أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء ( 31 كانون الأول 2025 )، على أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتعزيز الاستقرار السياسي.وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، أن “السوداني التقى رئيس مجلس النواب الجديد، هيبت حمد الحلبوسي، وقدم له التهنئة بمناسبة انتخابه ونيل ثقة النواب، إلى جانب تهنئة نائبيه عدنان فيحان الدليمي وفرهاد أمين أتروشي”.وأشار السوداني إلى أن “هذه الخطوة تعزز الاستقرار السياسي للنظام الديمقراطي في البلاد”، مؤكدًا ضرورة العمل على تحقيق مصالح العراق العليا واستكمال الإجراءات الدستورية المتبقية بما يضمن سير عمل المؤسسات الحكومية بكفاءة وفاعلية”.

