السوداني يؤكد على أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية

- سياسية
ائتلاف المالكي: الإمام “الغائب” أبلغ خامنئي بحسن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة!!
خبير قانوني: تجاوز المدة المحددة لاختيار رئيس الجمهورية لا يعد خرقا للدستور
الإطار: إيران قررت نزول ثلاثة أسماء لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة المقبلة
خبير دستوري: فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان مخالف لقرار المحكمة الاتحادية
نائب إيراني الأصل: قانون الحشد أول قانون سيقر في هذه الدورة
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
العراق من بلد النخيل إلى بلد المتأخرين بسبب الخونة الولائيين
اليوم..أسعار صرف الدولار=144750ديناراً
الإحصاء التركية: العراق بالمرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال الشهر الماضي
تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في الزيادات الضريبية الأخيرة
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السفير الإيراني: حماية النظام السياسي في العراق من مسؤولية بلادي!
الإطار الإيراني: أمريكا قالت للمرجعية لا علاقة لنا بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة
مصدر مطلع: الأسدي أو المندلاوي احدهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وإيران هي القرار
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
