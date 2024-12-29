السوداني يؤكد على إيجاد حلول سريعة بإنتاج الطاقة المتجددة

السوداني يؤكد على إيجاد حلول سريعة بإنتاج الطاقة المتجددة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعمه لإجراءات الفريق الوطني لإيجاد حلول سريعة بملف إنتاج الطاقة المتجددة.وذكر مكتب السوداني، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد متابعة واستعراض الإجراءات التي اتخذها الفريق، من خلال المباشرة بنصب منظومات الطاقة المتجددة في البنايات الحكومية كمرحلة أولى، من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “دعمه إجراءات الفريق الوطني الهادفة لإيجاد حلول سريعة وجذرية في ملف إنتاج الطاقة المتجددة”، مبيناً أن “هذه المساعي والجهود تأتي ضمن مستهدفات عمل الحكومة، ولتحقيق إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية، فضلاً عن أثر هذه الخطوات في مواجهة التلوث وخفض نسَبهِ في المدن، والحدّ من الانبعاثات الضارة”.

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