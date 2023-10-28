السوداني يؤكد على الموقف العراقي بوقف العدوان الصهيوني على غزة

السوداني يؤكد على الموقف العراقي بوقف العدوان الصهيوني على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (28 تشرين الأول 2023)، موقف العراق الداعي إلى وقف القصف الاسرائيلي على قطاع غزّة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “السوداني استقبل، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة المتبادلة، وكذلك بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزّة المحاصرة”. وجدد السوداني، بحسب البيان “موقف العراق الواضح والمبدئي الداعي إلى أن يتخذ المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي خطوات مسؤولة، تؤدي إلى وقف العدوان والقصف واستهداف المدنيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزّة، وإغاثة الشعب الفلسطيني من الأوضاع المأساوية التي يعيشها”. وأوضح رئيس مجلس الوزراء “رغبة العراق في المضيّ بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وتوسعة الشراكة الجادة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية”. من جانبه أشار السفير الأوروبي إلى أن “العلاقات بين العراق وأوروبا شهدت نموّاً واضحاً خلال العام الأول لحكومة السوداني”، مؤكدا “رغبة الأطراف الأوروبية المختلفة في المساهمة بمشروع طريق التنمية”، وفقا للبيان. وبين السفير سيلر أن “بعثات الاتحاد الأوروبي مستمرة بالعمل والتعاون مع العراق، وعلى أعلى المستويات”، مؤكداً “موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في القضية الفلسطينية، والعمل على وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق القانون الدولي وفتح الممرات الإنسانية لمرور قوافل الإغاثة”.

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