السوداني يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان

السوداني يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، رغبة الحكومة في مد جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان.وذكر مكتب السوداني في بيان ، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو”.واضاف، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الصحة والطاقة المتجددة، كما جرى التأكيد على الرغبة المشتركة بين العراق واليابان لتبادل الزيارات وعلى مختلف المستويات”.واعرب رئيس مجلس الوزراء، عن “رغبة الحكومة في مدّ جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان، والانفتاح على الشركات اليابانية، في ظل توفر البيئة الملائمة للاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في المزيد من النماء والازدهار”.

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