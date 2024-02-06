السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق و”الناتو”

السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق و”الناتو”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص حكومته على استمرار التعاون مع بعثة حاف شمال الأطلسي “الناتو” في العراق.جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت والوفد المرافق لها، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، بحسب البيان.

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