السوداني يؤكد على تعزيز التكامل بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنفيذ خطط التنمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني استقبل محافظ الأنبار الجديد عمر مشعان دبوس بحضور المحافظ السابق محمد نوري، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الخدمية في المحافظة، ومتابعة الخطط الخاصة بتنفيذ المشاريع العامة والبنى التحتية”. وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، “أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للمضي في تنفيذ خطط التنمية، والمشاريع ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين وفق أولويات الاحتياجات المحلية”. وأشار الى “أهمية التنسيق الكامل بين مكونات الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظة والأجهزة التنفيذية ومجلس المحافظة، لتطوير الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطنين وتوفير قاعدة متينة للنمو الاقتصادي والمعيشي”. من جانبه، أعرب محافظ الأنبار عن “تقديره وشكره لرئيس مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية للجهود المبذولة في تطوير المحافظة”، مؤكداً “حرصه على تنفيذ البرامج المعززة للاستثمار وتطوير واقعها الخدمي”.

