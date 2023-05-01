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نائب:القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الإنفاق والعجز في الموازنة
البنك المركزي باع أكثر من (3) مليار دولار لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
نائب:الانتخابات المحلية ستؤجل الى العام المقبل
تحالف الانبار يعتزم تقديم طلب للسوداني باستبدال مفوضية انتخابات المحافظة
حزب طالباني وحركة التغيير يؤكدان على التعاون والتنسيق بينهما تجاه فساد حكومة البارزاني
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نائب:القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الإنفاق والعجز في الموازنة
البنك المركزي باع أكثر من (3) مليار دولار لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
ائتلاف خونة العراق “يتفقون”على إقرار الموازنة في الأسبوع المقبل
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة
المالية النيابية:نسعى إلى تقليل النفقات والعجز في الموازنة
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قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
اليوم..تظاهرة لموظفي الدولة في بغداد مطالبين بتعديل سلم الرواتب
مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
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