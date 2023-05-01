السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف والوفد المرافق لها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك”. وأكّد السوداني، بحسب البيان “أهمية تعزيز مسارات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم”. وأشار إلى “أولويات عمل الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة”. من جهتها أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى التطوّر الذي تشهده العلاقة بين البلدين، مؤكدةً أن “بلادها تنظر بعين الاهتمام للعلاقة مع العراق؛ لأهميته ومكانته في المنطقة”.

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