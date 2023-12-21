السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية

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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الإطار الإيراني يعلن عن تشكيل إطار “مصغر” في كل محافظة لتشكيل حكوماتها
رومانوسكي:اتفقنا مع الطباطبائي وقف الهجمات الحشدوية على القواعد الأمريكية
العراق يبحث مع تركيا ملفات المياه وحزب الـppk والقصف التركي في شمال البلاد
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة
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- اذاعة INN