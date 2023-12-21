السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد للسوداني،الخميس، أن بلاسخارت قدمت،خلال اللقاء، التهنئة باسم المنظمة الدولية لرئيس مجلس الوزراء بنجاح حكومته في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة تعزز الاستقرار وترسخ الحكم الديمقراطي.وأضاف البيان أن السوداني أكد، خلال اللقاء، عزم الحكومة على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية، وهو ما تجسد في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى رغبة العراق في استمرار التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير جميع برامجها التنموية العاملة في البلاد.وتابع البيان أن اللقاء شهد التطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على الفلسطينيين، إذ شدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والقوى الكبرى مسؤولياتها في وقف هذه المأساة، وبذل المزيد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والضحايا.

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