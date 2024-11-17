السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع بريطانيا في كافة المجالات

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع بريطانيا في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.وجرى، خلال اللقاء وفقا لبيان لمكتب السوداني ، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا”.وشهد اللقاء، حسب البيان” استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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