السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا رغم خرقها للسيادة العراقية

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا رغم خرقها للسيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع سفير الجمهورية التركية الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، قضايا عدّة أهمها ملف المياه.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “السوداني استقبل بورا إنان، ورحب بالسفير التركي متمنياً له التوفيق في مهامّ عمله”، مبيناً أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البنّاء؛ من أجل تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في شهر نيسان الماضي، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات”.وأضاف أنه “تم بحث المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، والتأكيد على الإسراع في تنفيذها، وكذلك التطرق إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق بشأنه في ما يخصّ ملف المياه”.وأوضح البيان، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات”.

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