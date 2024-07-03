السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي بمناسبة انتهاء مهام عمله.وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدور الذي أداه الزعابي في تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة. وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبيل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة للعراق والإمارات.بدوره نقل  الزعابي  رئيس مجلس الوزراء تحيات كل ٍّ من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الاصعدة. 

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