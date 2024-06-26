السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع واشنطن في كافة المجالات

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع واشنطن في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي”، لافتا الى أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن في كافة المجالات “.واضاف أن “اللقاء شهد ايضا بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار العدوان، وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية”.

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