السوداني يؤكد على دعم حكومته للقطاع الخاص

النجف/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعم الحكومة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات لكل المشاريع، فيما دعا القطاع الخاص الصناعي إلى استثمار المواد الأولية المتوفرة في العراق.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق في محافظة النجف الأشرف، الأعمال التنفيذية في مشروع معمل الديار العراقية لإنتاج الزجاج”، لافتا الى أن “المشروع هو الأول الذي يُنفذ وفق الضمانات السيادية التي أقرت في الموازنة، وبتعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI وبنك الصادرات الألماني، كما يمثل أهم أشكال التعاون بين العراق وألمانيا التي وُضعت أسسها خلال زيارة سيادته إلى العاصمة الألمانية برلين”.واضاف أن السوداني “بارك إطلاق العمل بهذا المشروع المهم، وثمّن جهود هيئة المدن الصناعية ووزارة الصناعة، والجهات الأخرى الساندة، وأكد أنّ هذا المصنع ينفذ في مدينة صناعية من قبل مستثمر تولى توفير جميع الخدمات، كما تتهيأ المدينة الصناعية لاحتضان الصناعيين وتقديم الأرض والخدمات، وهي ميزة نطمح أن تُنفذ في كل المحافظات”.وأشار السوداني بحسب البيان، إلى “المشروع الجديد الذي يعد الأول لإنتاج الزجاج، وبطاقة 800 طن باليوم، ما تعني 25٪ من حاجة السوق المحلية، وسيعتمد المعمل على مادة السيليكا المتوفرة في العراق”، مؤكداً “توفر العديد من المواد الأولية التي لم تستثمر، كما وجه بضرورة التنفيذ وفق المخطط والجدول الزمني”.وأكد رئيس مجلس الوزراء “دعم الحكومة للقطاع الخاص، وتوفير الضمانات لكل المشاريع التي تمثل أولوية، لاسيما قطاع السكن والبناء، الذي يمثل طلباً كبيراً على المواد الإنشائية”، مبيناً “حاجة البلد لثلاثة أضعاف ما موجود من مصانع للتغطية”.ودعا القطاع الخاص الجاد إلى “استثمار هذه الفرصة المهمة، في ظل استمرار الحكومة بإزالة العقبات والبيروقراطية، حيث سيوفر هذا المسار فرص العمل الحقيقية، كما ستتوطن صناعات أكبر في هذه المدينة ومدن صناعية أخرى”.