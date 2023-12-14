السوداني يؤكد على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة

السوداني يؤكد على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان: ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، التي تتألف من السادة وزراء النفط، والإعمار والإسكان والبلديات، والتجارة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، بحضور عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء”.واضاف، ان “اللجنة، ناقشت واقع الشركات العامة المملوكة للدولة وسبل النهوض بها، وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة”.وتابع، انه “جرى استعراض أهمية الشركات الحكومية في إدارة وتنظيم عدد من القطاعات الأساسية في تطوير القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص”. وشدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة حماية أصول وموجودات هذه الشركات، واستخدامها في زيادة إنتاجية الشركة، كونها وحدات اقتصادية معروفة بنشاطها”.

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