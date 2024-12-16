السوداني يؤكد على مشروع بغداد التأريخي

السوداني يؤكد على مشروع بغداد التأريخي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، أهمية أن تعكس عملية تأهيل بغداد التاريخية وجهها الحضاري.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان : أن “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة الإجراءات النهائية لإطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مدينة بغداد التاريخية، التي تشمل محور الميدان لغاية ساحة الرصافي، ومحور الرشيد، وذلك بالتزامن مع إعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025”.وأضاف أن “السوداني استمع إلى شرح مفصل عن المرحلة الثالثة الخاصة بمشروع التأهيل، التي تضمّ مناطق كان لها أثر واضح في صنع تاريخ العراق الحديث، بما شهدته من أحداث ومواقف سياسية واجتماعية”.وأكد رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، دعمه لكل عملية تحديث وتطوير وتأهيل تجري في العاصمة، خصوصاً في المناطق التاريخية ببغداد، مشدداً على أهمية أن يتم تأهيلها بالشكل الذي يجعلها وجهاً مشرقاً يليق بتاريخ ومكانة بغداد.كما وجّه بأن تتضمن المرحلة الثالثة من إعادة التأهيل توفير الخدمات الأساسية للسائحين، خصوصاً أن العراق يشهد اليوم نشاطاً سياحياً كبيراً من مختلف الجنسيات، بعد إعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، وهو أمر مهم يعزز استقرار صورة البلد خارجياً، ويسهم في دعم الاقتصاد والتنمية.

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