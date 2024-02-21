السوداني يبحث جدول زيارته إلى واشنطن مع السفيرة رومانوسكي

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السفير الإيراني وبلاسخارت يؤكدان على حماية الحدود الإيرانية من جهة الإقليم
حزب بارزاني يفسر قرارات المحكمة الاتحادية حسب مقاسه
العراق يصدر فواكه وحمضيات ويستوردها من لبنان بقيمة 45مليون دولار!!
الصدر لأتباعه:القاتل والمقتول كلاهما في النار!
المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
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- عربية ودولية
الصين:أمريكا هي المعرقل الرئيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
(98120) شخصاً بين شهيد وجريح جراء القصف الإسرائيلي الأعمى على قطاع غزة
الرئيس البرازيلي:ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا بل إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين
أمريكا ترسل شحنة جديدة من أسلحتها إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية من اجتياح رفح
الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
العراق يصدر فواكه وحمضيات ويستوردها من لبنان بقيمة 45مليون دولار!!
المحكمة الاتحادية تقرر الزام الحكومة الاتحادية والإقليم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
النزاهة النيابية:قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على الورق
المالية النيابية:صعوبة تطبيق العدالة في سلم رواتب الموظفين لأنها تؤدي إلى نقصان رواتب المسؤولين
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
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- رياضية
لاعب المنتخب العراقي( ريبين سولاقا) يتعاقد مع نادي سيؤول الكوري الجنوبي
اليوم..خمس مواجهات لدوري نجوم العراق لكرة القدم
غداً.. المواجهة بين فريق الكهرباء والعهد اللبناني في ملعب البصرة
شنيشل يختار (23) لاعبا للدخول في المعسكر التدريبي
الاتحاد العراقي للتنس:خسرنا معظم الجولات في بطولة “ديفز كاب” الدولية
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السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
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- اذاعة INN