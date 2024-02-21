السوداني يبحث جدول زيارته إلى واشنطن مع السفيرة رومانوسكي

السوداني يبحث جدول زيارته إلى واشنطن مع السفيرة رومانوسكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء محمد السوداني، الاربعاء، تفاصيل زيارته المرتقبة الى العاصمة الامريكية واشنطن.وقال بيان لرئاسة الوزراء، أن السوداني، استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وبحث معها الملفات التي ستُطرح خلال الزيارة المرتقبة للسوداني إلى واشنطن، وآلية التعاون ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، واللجان المشكلة بهذا الخصوص”.واضاف، انه “جرى، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة، المعنية بتنظيم إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق”.

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