السوداني يتابع الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية

السوداني يتابع الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة تطبيق الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ، أن “السوداني ترأس اجتماعاً لمتابعة تطبيق الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية، واستكمال تنفيذ نظام أتمتة الكمارك (الأسيكودا)، واستكمال تنفيذ نظام أتمتة الكمارك (الأسيكودا)”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *