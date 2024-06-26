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السوداني يتابع الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية
رئاسة الإقليم:من متطلبات فوز حزب بارزاني في الانتخابات يتطلب بقاء النازحين في المخميات
نائب: سرقة (600) مليون دولار من قبل إدارة البنك المركزي العراقي
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع واشنطن في كافة المجالات
نائب:أغلب الكتل السياسية متفقة على حسم منصب رئيس البرلمان
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
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