السوداني يترأس اجتماعا لبحث استعدادات انتخابات مجالس المحافظات

السوداني يترأس اجتماعا لبحث استعدادات انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.  وذكر بيان لمكتبه ، انه ” ترأس اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.  وبحسب البيان فان السوداني شدّد، خلال الاجتماع،” على استمرار الحكومة بتقديم كلّ الدعم لمفوضية الانتخابات؛ من أجل نجاح مهمّتها في إجراء انتخابات مجالس المحافظات”.وأشار إلى أنّ “نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات ترجمة لما أكده المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وإيفاءً للالتزام بإجرائها”.

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