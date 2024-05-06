السوداني يترأس الاجتماع الأول لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي

السوداني يترأس الاجتماع الأول لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (6 آيار 2024) ، الاجتماع الأول للّجنة العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان : ان ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي”.

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