السوداني يترأس الاجتماع الدوري لصندوق التنمية

السوداني يترأس الاجتماع الدوري لصندوق التنمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، إن “السوداني، ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية”.

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