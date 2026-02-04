السوداني يترأس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي

آخر تحديث:
إسرائيل تلغي سفر الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري
الرئيس الإيراني: التفاوض مع أمريكا لكسب الوقت لصالح مشروعنا الكبير في المنطقة
إيران: لا مانع لدينا من “نزع كل شيء” مقابل عدم إسقاط النظام
إسرائيل تفتح معبر رفح جزئياً للأفراد تحت رقابة مشددة
بوتين يوافق على طلب ترامب بوقف الضربات العسكرية على كييف
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
امريكا:سنقلص إيرادات النفط العراقي إذا أصبح الجندي الإيراني المالكي رئيسا للحكومة
القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي سيدافع عن خامنئي وإيران
نائب أمريكي للإطار: اختبروا حظّكم، وانظروا ماذا سيحدث؟ بالإصرار على بقاء المالكي
رشيد يصادق على تعيين الميليشياوي (علي تركي) محافظاً لبابل
الإطار الإيراني: عسى يموت الشعب العراقي من الجوع المهم الزعامة وانتفاخ الجيوب
