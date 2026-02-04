السوداني يترأس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي”.

