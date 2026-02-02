السوداني يترجى البارزاني في حسم منصب رئيس الجمهورية لتمرير خراب العراق المالكي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب السوداني في بيان،الاثنين، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم، في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور وفد الإطار التنسيقي الذي ضم؛ زعيم ميليشيا بدر الإيرانية المدعو هادي العامري ورئيس ائتلاف الأساس الإيراني محسن المندلاوي والأمين العام للإطار عباس راضي”. وأوضح، أن “اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية للمضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية”. وتطرق اللقاء، حسب البيان، الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة والأوضاع في سوريا وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا. 

