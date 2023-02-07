السوداني يتعهد بإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي

السوداني يتعهد بإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، مساء أمس الاثنين، على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة.وذكر بيان ، ان “ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء، لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية”.واضاف ان “الاجتماع استضاف اللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لاجراء الانتخابات المحلية، كما بحث الائتلاف اهم التحديات التي يتوقعها المختصون واليات حلها”. واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة.

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