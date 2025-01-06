السوداني” يتعهد” بتطوير قدرات الجيش

السوداني” يتعهد” بتطوير قدرات الجيش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كتب  محمد السوداني، في تدوينة له على منصة إكس: “في الذكرى 104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي”.‏وأضاف: “لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة”.‏وتابع: “ستبقى حكومتنا، بجميع برامجها ومسؤولياتها، الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا المقدام، وتعزيز دوره الوطني”.وقبل ذلك، رعى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي البطل.

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