السوداني” يتعهد” بتطوير قدرات الجيش

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وزارة التخطيط:نتائج التعداد السكاني ستعلن في الشهر المقبل
نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً
إيران:السوداني سيبحث مع بزشكيان حماية “الهلال الشيعي” بعد المتغير السوري
مصدر مطلع:بارزاني يقود وساطة بين حكومة الشرع وقوات قسد
مصدر سياسي كردي:حزب طالباني تراجع عن مطالبه بإحدى الرئاستين في الإقليم
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
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