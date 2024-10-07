السوداني يثمن الدور الفرنسي في منع إسرائيل من توسيع دائرة الحرب

السوداني يثمن الدور الفرنسي في منع إسرائيل من توسيع دائرة الحرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي لدى العراق السيد باتريك دوريل،  حيث جرت مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة.وشهد اللقاء تجديد  رئيس مجلس الوزراء تثمينه لموقف الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون الرافض لتوريد السلاح إلى الكيان الصهيوني، بالتزامن مع مرور عام على اندلاع أحداث السابع من أكتوبر. واكد  ضرورة منع اتساع دائرة الصراع، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجوب إيقاف الكيان الغاصب عن الاستمرار بارتكاب الجرائم في فلسطين ولبنان، وسط عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة للمجازر تجاه المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات والمواد الإغاثية اليهم.

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