السوداني يثمن دور الإمارات في تعزيز تعاونها مع العراق

السوداني يثمن دور الإمارات في تعزيز تعاونها مع العراق
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، بجهود دولة الامارات في تعزيز تعاونها مع العراق، لاسيما في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى العراق عبد الله مطر المزروعي”، مبينا أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تسير قدماً على مختلف المستويات، وسبل تعزيز التعاون المتميز في مجالات عديدة، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين الشقيقين”.وأعرب السوداني، بحسب البيان، عن “تمنياته للسفير الإماراتي بالتوفيق في أداء مهامه”، مشيراً إلى “الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز تعاونها مع العراق، لاسيما في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يشكل محور ارتباط لجيران العراق ولدول المنطقة، فضلاً عن أهميته الاقتصادية على المدى البعيد”.واكد على “أهمية المضي في الجهود الثنائية نحو توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين البلدين”.

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