السوداني يجتمع بالقيادات الأمنية في الموصل

السوداني يجتمع بالقيادات الأمنية في الموصل
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 الموصل / شبكة أخبار العراق- جتمع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، بالقيادات الامنية في محافظة نينوى. وقال مراسلنا، إن “السوداني وصل قيادة عمليات نينوى للقاء القيادات الامنية وعقد اجتماعًا معها ثم سيتوجه الى قضاء الحمدانية”. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وصل صباح، اليوم الخميس، (28 أيلول 2023)، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية، بحسب بيان مكتبه الاعلامي.

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