السوداني يجدد البيعة لرئيسه الجديد (بزشكيان)

السوداني يجدد البيعة لرئيسه الجديد (بزشكيان)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على بقاء حكومته أداة طيعة تحت الأمر الإيراني لخدمة المشروع الشيعي الصفوي وتدمير العراق والمنطقة ، جاء ذلك خلال مبايعته لرئيسه الجديد مسعود بزشكيان في طهران، كما ناقش على هامش المبايعة سبل وقف الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية ، ” إن اللقاء شهد البحث في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية ، وكذلك استعراض الأوضاع والتوترات في المنطقة.

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