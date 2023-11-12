السوداني يجدد موقف العراق بشأن إنهاء العدوان الصهيوني على غزة

السوداني يجدد موقف العراق بشأن إنهاء العدوان الصهيوني على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، تأكيده على حرص العراق بشان انهاء العدوان الصهيوني على غزة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “السوداني، استقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف”.وأضاف، أنه “جرى، خلال اللقاء، البحث في سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية، ومجالات تطويرها في مختلف الصعد، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما شهد اللقاء التباحث في جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة، التي توقفت أعمالها منذ مدّة”.وأشار، الى أن “اللقاء، تطرق إلى تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني، والقصف الوحشي لسلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي، والتأكيد على أهمية تحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة”.ولفت رئيس الوزراء إلى “حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان، وبناء شراكة متبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ضمن سياسة العراق في إقامة علاقات متوازنة مبنية على تبادل المنفعة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب”.

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