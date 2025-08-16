السوداني يحيل مشروع مجاري بابل إلى شركات المكتب الاقتصادي لميليشيا العصائب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في بيان، السبت ، أن “السوداني أطلق اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع مجاري مدينة الحلة لمناطق الصوب الصغير، بكلفة تزيد عن 376 مليار دينار لصالح المكتب الاقتصادي لميليشيا العصائب باشراف القيادي فيها محافظ بابل المدعو عدنان فيحان”.وثمن السوداني، بحسب البيان، “جهود المكتب الاقتصادي للميليشيا والجهات التي ساهمت في إنجاز متطلبات هذا المشروع الذي يأتي ضمن القرض البريطاني”، مؤكدا أن “محافظة بابل تعاني من شحة مشاريع البنى التحتية، وخصوصًا المتعلقة بمياه الصرف الصحي”.وأضاف أن “طريقة التنفيذ تتطلب تحملًا وتعاونًا من المواطنين بسبب أعمال الحفر العميق”، موجهًا جهة التنفيذ باتخاذ إجراءات سلامة العاملين والمواطنين.وأوعز بـ “تشكيل فريق من الدوائر الخدمية بالمحافظة لمعالجة مشكلة التعارضات التي ستظهر خلال مراحل التنفيذ”، مشددا “على ضرورة التنفيذ وفق المواصفات والمخططات المحددة، وبمستوى الخدمة التي تلبي حاجة أبناء محافظة بابل.

