السوداني يدعو إلى الاستفادة من التجربة المغربية في أتمتة الإجراءات القضائية

السوداني يدعو إلى الاستفادة من التجربة المغربية في أتمتة الإجراءات القضائية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس وزراء العدل العرب روابط التعاون بين العراق والمغرب، ومجريات التحضير لاستضافة العاصمة بغداد جلسات الدورة (39) لوزراء العدل العرب. وذكر بيان لمكتب السوداني : انه “إستقبل ، صباح اليوم الخميس، رئيس مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل في المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له. وأضاف ان “اللقاء شهد البحث في مجمل روابط التعاون بين العراق والمغرب، ومجريات التحضير لاستضافة العاصمة بغداد جلسات الدورة (39) لوزراء العدل العرب”.ونقل الوزير المغربي إلى  السوداني “تحيات العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس، ورغبة الحكومة المغربية في تعميق العلاقات وتفعيلها بين البلدين الشقيقين، ودعم المغرب لاستضافة العراق نشاطات مجلس وزراء العدل العرب.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء،” أهمية تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، والاستفادة من التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية وتبسيطها، فضلاً عن البرامج المشتركة في التدريب القانوني وتبادل المعلومات في الجانب الأمني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *