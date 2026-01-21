آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الشرع يؤكد للسوداني على حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين
المالكي والخزعلي : إيران وانتفاخ الجيوب أولاً وأخيراً
السوداني يدعو إلى وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سيادتها
سافايا:لا استقرار للعراق دون تفكيك شبكات الفساد والرواتب الوهمية
حسين يدعو إلى وقف إطلاق النار بين قوات “قسد” الانفصالية والجيش السوري
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
سافايا:لا استقرار للعراق دون تفكيك شبكات الفساد والرواتب الوهمية
السوداني يوجه حكومته بإجراء جرد عام للمصروفات المالية من 2005 ولغاية 2025
نائب: العراق لا يزال داخل الدائرة الحمراء لأزمة المياه
اليوم..أسعار صرف الدولار 148250 ديناراً
المجلس الوزاري للاقتصاد: عدم احتساب الشهادات الدراسية العليا لا يسري بأثر رجعي
-
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
سافايا: استقرار العراق بنهاية الميليشيات الحشدوية
العراق يعلن إخلاء القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد نصراً لإيران ومشروع المقاومة
مصادر: الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد لسحب البساط من ميليشيا الحشد لحل نفسها
عراقجي: العراق الخط الدفاعي الأول لإيران
مصدر إيراني: العراق يقاتل سياسياً من أجل حماية إيران وفؤاد حسين سيزور طهران يوم غد
-
- اذاعة INN