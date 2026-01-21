السوداني يدعو إلى وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سيادتها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،مساء امس الثلاثاء، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع مظلوم عبدي قائد قوات “قسد” الانفصالية” وبحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق”.وأكد السوداني على “ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة”.وتأتي هذه المكالمة بعد اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس السوري أحمد الشرع جرى خلاله “بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها”.وأكد السوداني، وفقاً لبيان مكتبه، “حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها”، مشدداً على “أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها”.ونقل البيان عن الشرع تأكيده “حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن”.وأشار الشرع، وفقاً للبيان، إلى “تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين”.

