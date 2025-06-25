السوداني يدعو إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

السوداني يدعو إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، حيث جرت مناقشة التطورات الإقليمية والملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأكد رئيس الوزراء، على “أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على ضمان استدامة الاستقرار والسلم في المنطقة”، مشيراً الى “أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف دوامة العنف وتجنب المزيد من الدمار والمعاناة”.وشدد على “ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات الى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع”.من جانبه، نقل الحسان “شكر وامتنان الأمين العام للأمم المتحدة لدور الحكومة العراقية وسياسة رئيس مجلس الوزراء التي جنبت العراق آثار التصعيد، ومساهمته الدائمة في دعم فرض الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن “الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها مجلس الأمن الدولي، تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية الى أهالي غزة”.

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