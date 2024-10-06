السوداني يدعو بريطانيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

السوداني يدعو بريطانيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم الألآحد ، ان الأخير أكد خلال اللقاء الذي جمعه مع السفير البريطاني، ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بدورهما الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار، ولاسيما مع ما يجري في المنطقة، من استمرار للعدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، والتمادي والإيغال في استهداف المدنيين في حرب إبادة جماعية تستلزم الاستنكار والإدانة من العالم بأسره، وتتطلب احترام القوانين الدولية وعدم تجاوزها من قبل أي جهة.واضاف البيان انه جرى، خلال اللقاء، بحث سير العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها.وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في نهاية شهر ايلول/سبتمبر الماضي، إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة مطلع شهر تشرين الأول الجاري، إلى وقت لاحق.وفي حينها عزا المكتب الاعلامي للسوداني إرجاء الزيارة الى تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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