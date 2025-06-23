السوداني يرجو بوتين التدخل لوقف الحرب على إيران

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرمكتب السوداني في بيان، أن “الاخير أجرى، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، تناولت بحث آخر تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية”.

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “رفض العراق الواضح للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتصعيد الخطير المتمثل بالقصف الأمريكي للمنشآت النووية، بالإضافة إلى استنكار العراق لخرق أجوائه من قبل الطائرات الأمريكية والصهيونية، والتأكيد على مساندة خطوات العراق في منع انتهاك سيادته، واضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي لوقف الحرب، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، رغم عدم المصداقية وضعف الثقة بسبب العدوان الذي أثر على سير المفاوضات”.

وأضاف البيان، أن “المباحثات استعرضت استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطّاع غزّة، التي تستوجب تدخلاً دولياً فاعلاً من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني، وإنهاء معاناة المدنيين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة”.

من جانبه، شدد بوتين خلال الاتصال على أهمية إنهاء التصعيد، مؤكداً قيامه بجهود خاصة في هذا الإطار.و

تابع البيان، أن “اللقاء شهد أيضاً بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ولاسيما التنسيق في مجال النفط والغاز في إطار مجموعة أوبك بلس”.